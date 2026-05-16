卓球女子日本代表の張本美和が１６日、自身のインスタグラムを更新。「いつもありがとう。久しぶりに家族全員揃った大会」などと記し、両親と兄・智和との４ショットを投稿した。「試合をしてる時、どんな時でもそばにいる、目線の先にいることが私にとってなにより心強かったです。普段はなかなか家族４人で揃うことがないので、本当に幸せな時間でした」と美和。今月は母の日があり母への感謝の思いを記し、「これからもっと