明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、浦和レッズとFC東京が対戦。スコアレスでPK戦に突入し、13人目までもつれす接戦の末、FC東京が10−9で制して、勝ち点2を獲得した。この試合、先発出場したFC東京MF佐藤龍之介は試合終了間際の89分までプレーしたが、チームとして得点を挙げることはできなかった。試合後、「最近のゲームでは自分がボールを受けてターンするシーンとかすごく良くて、そこを