明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、浦和レッズとFC東京が対戦。スコアレスでPK戦に突入し、13人目までもつれす接戦の末、FC東京が10−9で制して、勝ち点2を獲得した。浦和は90分の試合中、何度がGK西川周作が好セーブを見せた。試合後、「自分たちがボールを持っている時ほど集中を高く守ろうと、今日は思っていましたし、ここ4試合がピンチも少なく守れていたので、そろそろ来るんじゃないか