各テレビ局では、さまざまなジャンルの春ドラマが放送中です。作品には、魅力的な俳優が多く出演し、視聴者を楽しませています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演の好きな女性俳優」ランキングの結