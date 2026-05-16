Q. 「牛乳を飲むと脳卒中リスクが上がって危険」って本当ですか？Q. 「毎朝牛乳を飲んでいるのですが、『牛乳を飲むと脳卒中リスクが上がって危険』と聞きました。実際のところはどうなのでしょうか？ 牛乳はカルシウムなどの栄養も豊富で、健康にいい飲み物だという話もよく聞くので、正直何を信じればいいか混乱しています」A. 脳卒中リスクとの関連は研究で示唆されていますが、心疾患リスクは逆に下がる可能性も。正しく理解し