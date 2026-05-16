結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、準決勝に進む4組が出そろった。8組で争われたトーナメント1回戦。第1試合では、結成20年目で4大会連続でのグランプリファイナル進出となる「金属バット」と結成23年目の「ヤング」が対戦。旧知の仲で知られる2組の戦いは、293−279で金属バットが制した。第2試合は結成21年目で2大会