フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第4試合はザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）VSトット（多田智佑、桑原雅人）となった。ザ・パンチが275点（1点：0、2点：25、3点：75）、トットが293点（1点：1、2点：5、3点：94）で、トットが勝ち上がった。金属バット、リニアとともに1回戦最高得点となった。【写真】東野幸治が思わず強烈ツッコミを浴