【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 0−0（PK：9−10）FC東京（5月16日／埼玉スタジアム2002）【映像】W杯韓国代表GKの「フェイクPKストップ」FIFAワールドカップ2026の韓国代表メンバーに選出されたFC東京のGKキム・スンギュが、完璧なPKストップを披露。この試合では2度目となるファインセーブが話題となっている。FC東京は5月16日の明治安田J1百年構想リーグの第17節で、浦和レッズとアウェーで対戦。0−0のまま90分を