細胞の表面に集まるエボラウイルス。緑色のひも状の粒子（米国立アレルギー感染症研究所提供）【ナイロビ共同】東アフリカ・ウガンダの保健省は15日、エボラ出血熱に感染した男性1人が14日に首都カンパラの病院で死亡したと発表した。隣国コンゴから入国したコンゴ人だとしている。コンゴ保健省は、ウガンダと隣接するコンゴ東部イトゥリ州で4〜5月、エボラ熱に感染したとみられる少なくとも80人の死亡が確認されたと公表した。