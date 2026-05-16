ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」は5日目を終えた。準優9Rを“抜き”で制し、優出一番乗りを決めた森下愛梨（29＝静岡）。今節は新ペラでのスタートもあり、外枠の3、4日目は思うようにポイントを稼げなかった。準優は思い切ったペラ調整を敢行。「先輩たちのアドバイスでペラをひねったらターン回りが良くなった。2マークで差した感じも良かった」24年8月のまるがめ以来2回目の