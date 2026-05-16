ＤｅＮＡは１６日の巨人戦（東京ドーム）に３―４で惜敗。取って取られての打ち合いを落とし、３位争いする両軍のゲーム差は「２」に広がった。攻撃の口火を切ったのは、?ハマの主砲?だった。上半身のコンディション不良で４月１９日に登録抹消され、１２日の中日戦（横浜）で一軍復帰果たした筒香嘉智内野手（３４）は、初回の第１打席で復帰後１号（今季３号）となる先制ソロを放った。さらに同点で迎えた３回の第２打席にも