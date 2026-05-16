ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は１６日、４日目を開催。予選が終了し、準優に進出する１８人が出揃った。川原涼（２６＝愛知）は２Ｒを４コースから２着。得点率６・３３、予選１６位で準優に駒を進めた。「勝負駆けは頭にはよぎったし、いい着を取りたいと考えていたけど、まずはしっかり走ることを考えて行った」と勝負駆けを成功させたレースを振