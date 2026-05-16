初夏の訪れを感じるこの季節、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京に心ときめくサマーシーズンが到来♡2026年5月13日（水）より、日本で親しまれてきた抹茶や煎茶に、マンゴーやパイナップルなどのトロピカルフルーツを掛け合わせた限定ビバレッジが登場します。さらに、ロースタリー 東京初となるモーニングプレートも展開され、朝か