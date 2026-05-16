「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−２サントリー」（１６日、横浜アリーナ）第２戦が行われ、サントリーはフルセットの末に２−３（２５−１３、２３−２５、２２−２５、２５−２０、９−１５）で敗れた。大阪Ｂは逆王手。最終戦は同会場で１５時３５分から行われる。相手の強烈なサーブを攻略できなかった。大阪Ｂは日本代表の甲斐優斗を第２セットのスタートから起用。エースの西田有志と合わせて強打がそろう攻撃