タイの首都バンコクで貨物列車が路線バスと衝突し、複数の車が巻き込まれるなどして少なくとも8人が死亡しました。ほかに32人がけがをしています。貨物列車が踏切を通過しようとしたその瞬間、炎と煙が立ち上ります。タイメディアによりますと、16日、首都バンコクの中心部にある踏切で、走行中の貨物列車が路線バスと衝突しました。バスは激しく炎上したほか、近くの複数の車やバイクも巻き込まれました。この事故で、バスの乗客