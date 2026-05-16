キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さんが、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026春号の表紙を飾りました。デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、「沢口愛華私が知らない愛しい世界へ」がリリースされました。【写真】デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズ『沢口愛華私が知らない愛しい世界へ』15歳でミスマガジンのグランプリを獲得し、キャリアを積み重