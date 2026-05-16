私はミカ（40代）です。私には姉のサオリと妹のアキがいます。晩年の母は足を悪くしており、妹が週に何度か実家に通って介助してくれていました。しかし母の葬儀の場で、無神経な姉は「アキがもう少し早くお母さんを見つけていれば……」と発言。しかもまだ周囲の悲しみが癒えないうちから「私はいくらもらえるの？」と遺産の話ばかりです。実家は妹の名義になっているし現金も残っていないと伝えましたが、姉は納得せずに食い下が