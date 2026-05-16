＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第3ラウンドがスタートした。【写真】渋野日向子がマウンドへ？レアすぎる投球シーン日本勢は8人が決勝ラウンドへ駒を進めた。先陣を切ったのはルーキーの櫻井心那で、日本時間午後8時25分にスタートして1番をプレーしている。3試合ぶりの決勝進出を果たした畑岡奈紗は、レクシー・トンプソン（米国）と同午後