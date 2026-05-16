ボートレース下関のルーキーシリーズ第10戦「スカパー！・JLC杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は16日の4日目9Rまで予選が行われ、17日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。「前節を払拭したい」。宮田龍馬（28＝兵庫）の準優勝戦における激走に期待したい。2月1日の平和島では5コースから鋭いまくり差しを決めて通算6度目の優勝を飾った。2節前の大村ルーキーシリーズ（4月18〜23日、5着）、そして