引退セレモニーで涙を拭う芦川うららさん＝16日、東京体育館平均台の名手として活躍し、昨季限りで現役生活に幕を下ろした芦川うららさん（23）が16日、引退セレモニーに臨んだ。花束を手に「最後まで悔いなくやり切ることができた」と語った。この種目で2021年の東京五輪では6位に入り、世界選手権で金メダルに輝いた。現在は静岡産大でコーチを務めており「これからは選手を支える立場で体操界を盛り上げていきたい」と意気