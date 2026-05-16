元AKB48で女優・秋元才加（37）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。まさかの理由でアクリルスタンド制作が困難になったことを報告した。秋元は「アクリルスタンドを作ると意気込んでいたが、情勢が変わってここ数ヶ月で難易度が上がっている…」と報告。中東情勢によるナフサ不足が原因とみられる。また「政治と社会、私達の生活は繋がってるという事をふと思い知らされ、早く作らなくてごめんよ…の気持ち。優しい気持