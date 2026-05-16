【その他の画像・動画等を元記事で観る】2020年、自身の活動の軌跡を集結しスマッシュヒットを記録した『KOTOKO‘s GAME SONG COMPLETE BOX “The Bible”』。あの衝撃から6年――。ゲームソングファンを熱狂させ続けるKOTOKOの「今」を詰め込んだ待望の続編、『KOTOKO’s GAME SONG COMPLETE ALBUM “The Bible 2”』の発売が決定した。本作には、2020年以降に発表されたゲームソングを中心に全13曲を収録。 世界的なバイラルヒッ