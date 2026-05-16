【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を実施。同ライブにて、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫◆BE:FIRST、世界4都市巡るショーケース開催同ショーケースはBE:FIRSTが世界