結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成32年目のシャンプーハットは初戦敗退に終わった。4度目の挑戦で初の“ファイナリスト”となったシャンプーハット。悲願の全国賞レースデビューも、結成18年目の「リニア」に279−293で敗れた。夢舞台の感想を聞かれると、てつじは「負けたー！」と声を張り、「何の景色も見られへ