フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。シャンプーハット（恋さん、てつじ）の応援VTRに“レジェンド”が登場した。【写真】正月に「武豊をまっぷたつ」ハンドパワーさく裂のMr.マリック「久しぶりに見た」の声もシャンプーハットは、1994年の結成。『THE SECOND』には初めてグランプリファイナルに進出した。関西では売れっ子でレギュラー番組を多数持ち