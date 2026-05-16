元ロッテ監督の吉井理人氏（61）が、元DeNA監督の三浦大輔氏（52）と古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。“暴れん坊”だった現役時代のベンチ裏での大失敗談を明かした。指導者時代は優しい口調でダンディーな印象が強い吉井氏だが、ヤクルト時代にバッテリーを組んでいた古田氏は「いいピッチングしていても機嫌が悪かったら暴れるから」と明かした。納得のいかない投球をすればベンチでグローブを投げ、