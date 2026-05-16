「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）ＮＨＫ大相撲解説者でタレントの舞の海秀平氏（５８）＝元小結＝が、館内の相撲博物館で行われたトークショーに登場。日大から出羽海部屋に入門し、最初の新弟子検査で不合格だった当時を振り返った。部屋の弟弟子だった高崎親方（元幕内金開山）を相手に、さまざまな思い出を語った舞の海氏。日大から出羽海部屋に入門した経緯を、相撲部の監督から「身長が足りないんだから