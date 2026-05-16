結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削るフジテレビ系「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分から生放送された。シャンプーハット（てつじ、恋さん＝結成32年目・吉本興業）が初戦敗退に終わった。293点のリニアに、279点で及ばず。負けた直後、てつじ（50）は「負けた！」と絶叫。恋さん（50）も「負けたのにまだ楽しいですね」と続いた。密着VTRでは「彼らの人生は順風満帆だった」と紹介された。関西ではレギュ