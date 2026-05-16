【その他の画像・動画等を元記事で観る】 indigo la Endが、9枚目フルアルバム『満ちた紫』（6月24日発売）に収録されている新曲「ワールプール」のMVをプレミア公開した。 ■女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を描いた作品 5月13日に先行配信がスタートした「ワールプール」は、湿度高めのコード感や切ないメロディを軸に、バンド感を感じつつ