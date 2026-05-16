【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが5月17日、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』初日公演を開催し、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケースツアー『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を開催することを発表した。 ■さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す。 『BE:FIRST WORLD SHOWCASE