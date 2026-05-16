2026年5月10日、韓国メディア・アジア経済によると、韓国の外食フランチャイズのうち、「食品安心店舗」指定率が最も低いのは低価格コーヒーブランドだった。とりわけ「コンポーズコーヒー」の指定率は15．1％と、主要フランチャイズの中で最下位だった。韓国食品医薬品安全処と公正取引委員会によると、25年時点で韓国のフランチャイズ加盟店は37万9739店、うち「食品安心店舗」に指定された店は約3万〜4万店で、全体の10％前後に