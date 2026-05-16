16日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、24日（日）にジョイフル本田ひたちなか店で行われる「JOYFULまちフェス！-ひたちなかアドベンチャー2026初夏-」に参加し、イベントを開催することをクラブ公式SNSで発表した。 本イベントは23日（土）、24日の2日間にかけて行われるイベントで、Astemoは24日に参加をする。地元で採れた美味しい食材や美味しいパン、ハン