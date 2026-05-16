【カイロ＝村上愛衣】アフリカ疾病予防管理センターは１５日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国北東部で、エボラ出血熱の感染者を確認したと発表した。２４０人以上の感染疑いが報告され、ロイター通信によると、８０人が死亡した。同センターによると、隣国のウガンダでも１４日、エボラ出血熱に感染した男性が死亡した。男性はコンゴ民主共和国内で感染したという。同センターは１５日、「国境を越えた感染拡大のリスク軽減の