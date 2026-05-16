「日野町事件」の再審開始が確定し、阪原弘さんの遺影とともに記者会見する長男の弘次さん（左）＝2月、大阪市北区滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件で、再審開始を認めた2023年2月の大阪高裁決定を受けて検察が最高裁に提出した特別抗告申立書の内容が16日、判明した。新証拠の写真ネガなどの評価に「判例違反がある」と主張したが、最高裁は今年2月「単なる事実誤認の主張で抗告理由に当たらない」と棄却した。抗告で3