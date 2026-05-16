新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１６日八王子大会のＢブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＨＯ（３６）がロビー・イーグルス（３６）を拷問の館に引きずり込み、開幕２連勝を飾った。先入場のＳＨＯは観客席に身をひそめると、入場時のイーグルスを襲撃して先制。その後も持ち前のラフファイトで試合を優位に進めていく。一進一退の