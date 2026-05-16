動画サービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議2026」が、4月25日から26日にかけて千葉・幕張メッセにて開催・SANYOブースでは2日間にわたって「海パチ部」のイベントが行われた。今回は、DAY2の「海マニア必見! このプレミアム演出ある? ない? クイズ」をレポートする。「海マニア必見! このプレミアム演出ある? ない? クイズ」○会場では、全問正解するとクジラッキーのぬいぐるみをプレゼント「海パチ部」とは、「海物語シリ