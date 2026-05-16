中日の石川昂弥プロ野球・中日は16日、バンテリンドームで行われたヤクルト戦に8-0で完勝した。石川昂弥内野手が今季1号など4打数3安打2打点の活躍で勝利に貢献。3回の一発は打球速度180キロ、飛距離130メートルの衝撃弾。「めっちゃ飛ばす」「とてつもなく綺麗なホームラン」など賛辞が送られている。眠れる大砲が目覚めた。4-0とリードした3回裏の攻撃。2死一塁から内角の真っすぐを完璧に捉えた。左翼手はまったく動かず、