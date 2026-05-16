飼い主さんが洗い物をしていると、どこからともなく可愛い「ニャー」の声が……。子猫の愛くるしすぎる姿が大きな話題を呼んでいます。動画の再生回数は58万回を超え「なんですか？？？？この超可愛い生き物は？？？」「かぎちゃんなのーーーかわいいいい」「お仕事行けないやんこんな可愛い子居たら」といったコメントが集まっています。 【動画：洗い物中、足元にやってきた『鍵しっぽの子猫』→小さ