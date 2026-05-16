ホワイトを軸にしたレイヤードコーデがトレンドに挙がる今、白スカートは改めて注目したい存在。気軽に取り入れるなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。今回ピックアップしたスカートは、甘さを抑えた大人カジュアルにも、きちんと感のあるきれいめスタイルにも対応できる振り幅の広さが魅力。そんな白スカートを取り入れて、旬のスポーティMIXに落としこんだスタイリング