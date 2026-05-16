猫が飼い主を『守っている』ように見える行動5つ 猫が見せるさりげない行動の中には、周囲の変化を察知し、飼い主を気にかけているように見えるものもあります。ここでは代表的な行動を紹介します。 1.ドアや窓の近くで見張る 猫が玄関や窓際に座り、外の様子をじっと見ていることがあります。これは縄張り意識による警戒行動とされ、生活空間の安全を確認しようとする本能と関係しています。 このような背景