今回紹介するのは、Instagramに投稿された、とある猫ちゃんに起きたトラブル。なんと爪が引っかかってしまったみたいですが、当の猫ちゃんは助けを求めなかったようです。投稿はInstagramにて、21万回以上再生され、たくさんの視聴者の注目を集めました。 【動画：窓の外を平然と眺める猫→『おてて』に注目すると…思わず笑ってしまう『まさかの状況』】 猫のこたろうちゃん Instagramアカウント「otamatokotarou1315」に