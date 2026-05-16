新宿にある“日本一有名なコンカフェ”「舞々悪魔(まいまいでびる)」で勤務する絢瀬まよが、12日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】今まで隠してきた“G”砲がついに…！まぶしい笑顔も◎ 絢瀬は2023から25年まで東京でアイドルとして活動。その後、現在の「舞々悪魔」で人気キャストとして活躍している。 同号ではSNSでも披露してこなかった人生初のグラビアに挑戦。王道の水着姿で、これまで隠し通し