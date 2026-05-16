障害者アスリートが競う「ジャパンパラ陸上競技大会」が１６日、名古屋市瑞穂公園陸上競技場で始まった。同競技場は、今秋開かれるアジア・アジアパラ競技大会の主会場として建て直され、先月完成。１０月１８日に開幕するアジアパラの代表選考も兼ね、この日は車いすの男女１００メートルなどが行われた。秋の両大会に向け、観客席は３０００席増の約３万席、トラックは１レーン増えて９レーンに改築され、約３００の車いす利