ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ＯＣＨＡＮＯＲＭＡが１６日、東京・ニッショーホールで春のコンサートツアー「〜ＯｖｅｒｄｒｉｖｅＣＨＡｌｌｅｎｇｅ〜」を開催。会場に集まったファンを熱く盛り上げた。４月から始まったツアーでこの日からホールでの公演をスタート。一曲目に披露した７月８日リリースのニューシングル「ダントツで愛して」からメンバー全員がアクセル全開。激しいギターサウンドが印象的な