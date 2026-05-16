タレントの小島瑠璃子(32)が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人生で一番高価だった買い物をサラリと明かす場面があった。小島は「20代の自分にアドバイスするなら？こじるりの本性丸わかり！【100の質問】」と題した動画を投稿し、ファンからの質問に気さくに答えた。その中で「人生で一番高価な買い物は？」との質問が寄せられると、「家ですね。実家を建てました」とサラリと回答していた。続けて「今一番ほしいも