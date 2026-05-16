「日本ハム５-４西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハム・柳川が１０セーブ目を挙げた。１点リードの九回に登板。先頭の渡部に四球を与えたものの、ネビンを１５４キロの直球、長谷川を１５３キロの直球で連続空振り三振。最後は平沢を１５６キロの直球で左飛に仕留めた。これで２年連続の２桁セーブに到達。今季は１４試合に登板し、セーブシチュエーションでの失敗はない。新庄監督も「ず〜っとこれだけ抑えてく