バルセロナ、バイエルンと各リーグのトップクラブを指揮したペップ・グアルディオラが次に選んだのはプレミアリーグのマンチェスター・シティだった。16-17シーズンに就任し、今季が10シーズン目。その間、プレミアリーグ、国内カップ戦、CLと多くのタイトルを獲得してきた。そんなペップとシティの契約は来季限り。ペップとバルセロナ時代からともに歩んできたロレンツォ・ブエナベントゥーラフィットネスコーチの退任の可能性が