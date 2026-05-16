高雄に実在「1／10鈴鹿サーキット」の正体とは？三重県鈴鹿市にある「鈴鹿サーキット」は、言わずと知れた日本のモータースポーツの“聖地”です。しかし筆者（松田義人：ライター・編集者）は、海の向こうの台湾にも「鈴鹿サーキット」が存在すると聞きつけました。一体どういうことなのでしょうか。【超ミニサイズだけど本格的！】本家公認「台湾の鈴鹿サーキット」を写真で見る鈴鹿サーキットは日本初の国際レーシングコー