能登半島地震や奥能登豪雨の影響で仮設住宅で暮らす石川県穴水町などの住民と山野知事が16日、意見交換し、住民からは「災害公営住宅にみんなが入れるような取り組みをお願いしたい」など切実な要望が出されました。山野知事は16日、就任後初めて奥能登の2市2町（珠洲市・輪島市・能登町・穴水町）の仮設住宅を回り、住民と意見交換を行いました。133世帯、およそ260人が暮らす穴水町の由比ヶ丘団地では50人以上の住民が集会所に集