◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が、５回８６球を投げ７安打３失点で２勝目を逃した。初回、２死から筒香に右中間へソロを浴びて先制点を献上。３回には先頭の篠木に四球を与えるなど１死二、三塁のピンチを招くと、筒香の左犠飛で２点目を許した。なおも２死二塁で宮崎に右前へ適時打を浴び、この回２点を失った。５回を投げきって降板。「うまくいかな